La reciente derrota de la selección peruana frente a Ecuador no solo generó críticas de los hinchas, sino también reacciones en el entorno más cercano de los jugadores. Ana Paula Consorte , pareja de Paolo Guerrero , utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre el desempeño del equipo. Su mensaje, directo y sin rodeos, encendió el debate en plataformas digitales. Las palabras de la modelo brasileña no pasaron desapercibidas.

Consorte, quien estuvo presente en el estadio alentando a Paolo, no dudó en hacer pública su opinión tras el resultado. La brasileña inició su mensaje dejando claro que se trataba de una apreciación personal, pero no por ello fue menos directa: “Mi opinión sobre el juego, recordando que es solo mi opinión. Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo, tardaron en sustituir a algunos que desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo”, escribió.

“El balón llegó poco a Paolo, él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros, como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar. Ecuador corre mucho, buen equipo, pero con uno menos, Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo, buenas noches chicos”, finalizó.