Óscar Gayoso reveló qué imitación de famoso conductor tuvo que eliminar para que su show salga al aire

"El programa que debió salir no era el que finalmente sacamos. La secuencia de 'Ardor y ruego' (parodia de 'Amor y fuego') iban a dar pie a otras. Dos días antes de salir al aire, nos dijeron, por orden de gerencia, que no podíamos sacar esos personajes (Rodrigo González y Gigi Mitre), por problemas entre Willax y Panamericana. Nosotros no sabíamos nada de eso y tuvimos que grabar de nuevo todo", mencionó.