Óscar Gayoso rompe su silencio tras dejar ‘Humor recargado’ luego de dos meses al aire: "No salí contento"

Acompañado por Cindy Marino, Lucy Bacigalupo y Sara Manrique , Gayoso explicó que su salida fue el resultado de una acumulación de desencantos entre él y la producción. “Nosotros queríamos un programa de calidad y eso no se iba a cumplir por múltiples razones. Los problemas técnicos fueron los principales. Estos no se subsanaron", contó.

Este proyecto, que marcaba su reencuentro con el público tras superar un cáncer de ganglios, no cumplió con sus expectativas. "Los ensayos que se tenían que hacer no se hacían. Los libretos los mandaban el mismo día, etc", mencionó.