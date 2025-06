La dedicatoria cerró con un poderoso reconocimiento al rol maternal de Pamela, y una frase que muchos interpretaron como una indirecta, probablemente dirigida al padre de sus hijos: “Busca algo que te apasione y conviértelo en grande. Eres talentosa, que nadie apague tu brillo y de ese ejemplo que otros no pudieron ser para los bebés. Te amo, que tengas un maravilloso día con los peques hermosos que has traído al mundo”, finalizó.

“Un año de muchas lecciones, mucho aprendizaje. Agradecerle porque me tiene aquí fuerte, con salud, sacando adelante a mis hijos (…) Muchas mujeres me escriben y me dan mensajes de apoyo (…) Solo sé que Dios me ha sostenido y que hoy por hoy, no me creo nada, sigo teniendo la misma humildad, pero sigo creciendo y evolucionando”, expresó Pamela con voz serena.