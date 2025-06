“Edson, ¿Me vas a dejar hablar?”, dijo la psicóloga cuando el popular ‘Giselo’ la interrumpió mientras intervenía. “Es que haces perder la idea y ya no puedo explicar”, agregó Lizbeth en reclamo al conductor. Janeth Barboza se unió al reclamo en contra de Edson y añadió: “Siempre hace lo mismo”, lo que hizo que el animador amenazara con irse del set: “Yo me retiro”.

“Perdóname Lizbeth, pero tampoco esto no es tu podcast”, añadió ‘Giselo’ para defenderse, pero la psicóloga lo ubicó: “No, no es mi podcast, pero al menos déjame trabajar bien”, respondió tajantemente, logrando que el conductor se silencie permitiéndole continuar hablando.

“Al menos a mí, no. Siempre hay (te dicen) el (famoso) no hay presupuesto, pero yo creo que el manejo de la televisión, cuando son invitados, pues es eso, una invitación porque no te obligan tampoco. O sea, no te dan el dinero, pero te dan una pantalla”, respondió. Sin embargo, esta aclaró que sus presentaciones en la TV, transcienden el interés económico, pues su objetivo es ayudar al público: “Yo voy, más que por artista o por lo que están haciendo (los programas), porque sé que hay gente que esté pasando por lo mismo”.