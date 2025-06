Alicia Díaz consideró que la 'Ojiverde' tiene actitudes exageradas, pues según explicó, todo se habría originado por un gesto inocente por parte del abuelo de la menor, situación que, a su parecer, no fue aceptada por Andrea.

“Acá se mostraron la intención de no devolverla, la mamá salió a decir eso. No confío porque no estamos llevando las cosas de manera correcta”, precisó San Martín, evidenciando su desconfianza respecto al manejo del régimen de visitas.