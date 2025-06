La frialdad de la respuesta no pasó desapercibida, sobre todo si se contrasta con la actitud más abierta y conciliadora que tuvo al referirse a su otra expareja, Melissa Paredes, con quien incluso elogió el vínculo que mantienen por el bienestar de su hija mayor.

Ante la evidente diferencia de trato entre ambas madres, los seguidores no tardaron en encender el debate. Muchos interpretaron el gesto del “Gato” como una muestra de distancia emocional o incluso de indiferencia hacia Ale Venturo, a pesar de que hasta hace poco compartían una relación sentimental y un hogar. Lo que parecía una simple dinámica terminó por avivar viejas tensiones y dejar al descubierto que, al parecer, la relación entre ambos padres no es del todo cordial.

Sin embargo, Ale Venturo no respondió con palabras, sino con acciones. Pocas horas después de la publicación de Rodrigo, la empresaria y dueña de “La Neverita Fit” compartió en sus historias de Instagram una serie de videos disfrutando de momentos especiales con sus hijas. En uno de ellos se le ve mostrándoles una colorida casa de juegos, y en otro, acompañándolas a una visita al dentista. Aunque no hizo mención directa al comentario del futbolista, para muchos fue una respuesta clara: Ale está enfocada en su rol como madre y no le afecta lo que diga o insinúe su expareja.