Con la flor de piel, la influencer confesó que “se lo dije a Ale cuando cometí el error, pero ellos ya habían terminado; pero igual me senté a conversar con ella, las dos lloramos”. Esta frase no solo reveló la existencia de una conversación cargada de emociones con Alessandra Fuller, amiga y compañera de trabajo sino también el peso de la culpa que Flavia ha cargado desde entonces. La confesión continuó con detalles que pocos imaginaban: “Fue un amorío de tres semanas a un mes y era una época donde tomaba y la paraba fregando; no estaba con las amistades adecuadas y acepto que es una mala decisión”.