Con tono reflexivo y visiblemente más madura, Flavia confesó un detalle que dejó boquiabiertos a muchos: tenía tan solo 18 años cuando empezó a salir con el actor, quien entonces tenía 38 años. Una diferencia de edad de 20 años que, según sus propias palabras, hoy ve como un grave error. "Fue una época en la que no estaba bien emocionalmente, tomaba mucho, no tenía las mejores amistades y me dejé llevar por situaciones que ahora reconozco que no fueron las correctas", explicó con honestidad.