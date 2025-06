Flavia Laos ningunea 'relación' con Pablo Heredia y dice que sus salidas fueron una "Terrible decisión": "Duró poco"

Ante esto, la modelo y cantante se sentó a conversar con su hermana Kiara y cuenta qué pasó entre el actor y ella. Afirmó que "Si yo no estoy cobrando ni un sol, mejor cuento ahorita. Es una bomba. Sé que esto va a rebotar. Además, esto pasó hace mucho tiempo", mencionó.

"Sí, tuvimos algo. Habrá durado un mes. Fue luego que ellos terminaron, casi durante la última temporada de la novela. Era un momento rebelde de mi vida, no me juntaba con las personas adecuadas. Duró súper poco. Me sentí tan mal que le conté yo a Ale", contó.