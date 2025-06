Pamela Franco confiesa dura reacción por infidelidad ante su romance con Christian Cueva: "No puedo rogar"

Pamela Franco sorprendió al mostrarse más abierta que nunca y hablar sobre la situación actual de su vínculo con Christian Cueva, justo en medio de la controversia con Pamela López, madre de los hijos del futbolista.

Cabe recordar que la fundadora de ‘Kittypam’ hizo públicos unos mensajes donde aseguraba haber tenido un encuentro íntimo con el jugador tan solo dos días antes del cumpleaños de Pamela Franco, en julio de 2024. Para ese entonces, ya circulaban rumores sobre un supuesto romance oculto entre Franco y ‘Aladino’.

La intérprete de cumbia no dudó en confesar sus emociones y admitir que la relación que mantiene con Cueva enfrenta algunas dificultades, principalmente a causa de los conflictos familiares del deportista. "Yo estoy enamorada, siento que me aman en este momento y lo vivo como lo tengo que vivir. Del todo no es bonito porque hay muchas cosas alrededor que faltan solucionar, sobre todo de parte de él, que sí me gustaría que lo solucionara. Me preguntan de cosas que están sucediendo en su vida y prefiero no opinar porque siempre lo malinterpretan. Nadie tiene la verdad, son versiones", declaró durante una entrevista en el programa Día D.

Pamela Franco reflexiona sobre la infidelidad en su relación con Christian Cueva

Durante la conversación, la reportera de ATV le consultó qué haría si Christian Cueva le fuera infiel. Franco no evitó el tema y respondió con claridad. "Yo siempre he tenido esta frase 'La persona que te engaña y mira al costado, es porque no te quiere'. No te engañes. Estoy viviendo algo mutuo, cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puede rogar y estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto", expresó con firmeza.

La cantante también reveló que ha hablado abiertamente con Cueva sobre este tema y aprovechó para compartir el mensaje directo que le dio en caso de una traición. "Yo le he dicho ya ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo’. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan. Mi papá me decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada (lo que dices por la boca), no regresan", agregó la artista.

Pamela Franco dispuesta a mudarse con Cueva a Ecuador

Recientemente, Pamela Franco manifestó su alegría por el buen desempeño futbolístico que ha mostrado Christian Cueva en Cienciano del Cusco, lo que ha despertado el interés del club Emelec de Ecuador en contratarlo.