Durante la entrevista con una reportera de América Televisión, la cumbiambera no dudó en referirse a su expareja, sugiriendo que no es un padre presente en la vida de su hija. Aunque reconoció que no puede quejarse de su rol como proveedor, ya que cumple con la manutención de la menor, advirtió que, si en algún momento eso cambia, no dudará en salir al frente y revelar toda la verdad.