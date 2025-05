Magaly Medina dejó ver su lado más sensible durante una emotiva conversación en su podcast, al recordar un episodio especialmente doloroso con su hijo Gianmarco Mendoza . La conductora se conmovió al rememorar aquella Navidad que no pudieron compartir, ya que ella se encontraba en prisión. Todo surgió a raíz de una profunda reflexión de Gianmarco sobre el valor de las madres, lo que despertó en ambos recuerdos marcados por la distancia y el dolor.

"Cuando yo estuve en la cárcel, mi hijo no quiso celebrar la Navidad, ya con sus abuelos y todo, no quiso. Tuve que hacerle entender que por mí no se iba a parar una fiesta tradicional en casa. Fue muy duro. Él dijo: ‘Para mí no es Navidad si tú no estás en casa’. Siempre hemos sido muy unidos, aunque haya una percepción diferente fuera", mencionó Magaly Medina.