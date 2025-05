Mientras permanece internada en la clínica, la colombiana Greissy Ortega publicó un nuevo mensaje tras la difusión de la entrevista de su hermana Milena Zárate , quien dejó claro que no está dispuesta a reconciliarse. Aunque las imágenes del enfrentamiento entre ambas no fueron transmitidas, la conductora Magaly Medina reveló que Greissy habría escupido a su hermana mayor durante la disputa.

Esta muestra de apoyo no pasó desapercibida para Greissy Ortega, quien decidió responder con un mensaje sencillo pero profundo: "Me has demostrado que una relación se basa en respeto, lealtad, pero sobre todo estar en la salud y la enfermedad y tú estás siempre. Te amo mi amor".