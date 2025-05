Lo que más llamó la atención no fueron solo las imágenes, sino el emotivo mensaje que acompañó la publicación: “Lunes lleno de 👑👑👑”, una frase breve pero poderosa, que denota que sus hijas son las verdaderas reinas de su vida. Este gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la sección de comentarios con palabras de admiración por el cariño que el deportista demuestra hacia ambas niñas, especialmente hacia la hija menor, con quien ya no comparte un hogar desde su separación con Ale Venturo.