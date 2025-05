Christian Thorsen está enamorado de joven emprendedora y derrocha amor por ella: "Mi musa, te amo"

Tras enfrentar uno de los capítulos más difíciles de su vida, ser diagnosticado con cáncer, Christian Thorsen ha encontrado un motivo poderoso para seguir adelante: el amor. El recordado actor de series peruanas ha iniciado una relación con Alejandra Castillo, una emprendedora que ha sido su gran compañera en este proceso.

A través de su Instagram, el recortado 'Platanazo' de "Al fondo hay sitio", le dedicó una romántica publicación, el mismo que fue contestado por Castillo. "Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor", escribió el actor.

Con sus amigos y seguidores celebrando su romance, Alejandra Castillo dejó un comentario compartiendo su amor mutuo: "¡Mi poeta hermoso! Te amo". El intérprete también le contestó: "Mi musa hermosa. Te amo".

¿Quién es y a qué se dedica Alejandra Castillo?

Semanas atrás, Christian Thorsen y Alejandra Castillo decidieron hacer oficial su relación sentimental, compartiendo imágenes y mensajes cargados de afecto que rápidamente conquistaron a sus seguidores. Pero más allá de su romance, la pareja lanzó su propia empresa inmobiliaria, llamada Thor&Cast, una fusión de sus apellidos. “Esto recién comienza. Lo que estamos construyendo juntos no tiene techo”, escribió la joven en una publicación junto al actor.

¿Con qué cáncer fue diagnosticado Christian Thorsen?

En 2023, el actor Christian Thorsen sorprendió a más de uno al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata. El intérprete que dio vida al popular 'Platanazo', de la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", contó que le dieron entre 12 y 36 meses de vida ante esta terrible enfermedad.

"Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata, que hizo metástasis en hueso y pulmón (..) Yo no sabía qué hacer, porque me estaba doliendo la cadera. Empecé a buscar soluciones: el primer doctor que me vio me recetó pastillas y hacerme la quimio, además me dio entre 12 y 36 meses de vida", contó.