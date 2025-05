Durante la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao , surgieron rumores sobre un supuesto beso entre Austin Palao y Vania Bludau . Un video difundido por el programa "Amor y Fuego" mostró a ambos bailando y acercándose, lo que generó especulaciones sobre un posible romance.

Said Palao, hermano de Austin y esposo de Alejandra, negó rotundamente que hubiera ocurrido un beso entre su hermano y Vania. En una entrevista, afirmó:

"Eso es mentira, nunca hubo beso. Ahora que se haya visto en las imágenes, un par de segundos, medio cerca, y el tiro de cámara parece, pero no hubo beso... no hay problema con eso. Hay problema que digan beso cuando no lo hubo".