Ni recién casados se salvan de las críticas. Said Palao y Alejandra Baigorria celebraron su matrimonio hace apenas unos días, pero los comentarios negativos en redes no se hicieron esperar. Desde videntes hasta seguidores anónimos ya lanzan teorías sobre cuánto durará su relación y si tendrán o no hijos. Pero Said no se quedó callado y reaccionó en vivo, dejando claro que nada ni nadie afectará su relación.