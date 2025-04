Todo estalló después de que Mario confesara que sí pensó en contactar a su ex, Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, con la excusa de “cerrar ciclos”, a pesar de tener una relación de dos años con Onelia, quien forma parte de Esto es guerra. Este hecho habría sido la gota que colmó el vaso.

En medio de lágrimas, Onelia admitió en televisión que decidió poner una pausa a su relación con Mario. Si bien no quiso hablar mucho del tema, no dudó en reaccionar a comentarios en redes donde sus seguidores le pedían que se aleje de él por no haber superado a su ex y por haberla expuesto públicamente en la boda.