El día que Alejandra Baigorria defendió a su madre: “Prefiero que me ataquen a mí”

Pero, no todo ha sido color de rosa, ya que Verónica Alcalá no siempre ha dejado bien parada a su hija, arrastrándola a escándalos o críticas en las redes sociales.

Ante esto, Alejandro no dudó en salir a defender a su madre, pero no respondiendo de manera pública, sino resolviendo de manera interna, actitud que siempre ha caracterizado a la ‘rubia de Gamarra’.

Por ello, la ‘rubia de Gamarra’ no dudó en responder, pero no de manera confrontacional, sino defendiéndola de toda la avalancha de críticas que empezó a recibir su mamá.

“Hay cosas por la que puedo entender a mi mamá y no la voy a juzgar nunca, además más me dolió los ataques de la gente hacia ella. Yo soy una mujer que prefiere que me ataquen a mí, que a una persona que yo quiero”, indicó Ale en un programa de América TV.

“Mi mamá fue una buena madre, mi mamá hizo muchas cosas por mí que de repente no se vieron porque yo no era famosa. Ella me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo sus cambios, otras parejas que de repente influyeron. Yo la entiendo también por lo que ha pasado y entiendo que de repente no está muy bien emocionalmente y cuando uno no está bien dice cosas que ni siquiera piensa o siente”, expresó Baigorria visiblemente afectada.