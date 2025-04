El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao , celebrado el sábado 26 de abril, quedó marcado por un episodio que nadie esperaba. Thamara Medina, hermana de la novia, fue protagonista de un violento altercado familiar que se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales y titulares de espectáculos.

Hasta ahora no se han esclarecido los motivos que llevaron a Thamara Medina a reaccionar de esa forma, aunque ya se especula que detrás del episodio habría conflictos familiares no resueltos. Lo que más ha llamado la atención del público es que, hasta antes del escándalo, se creía que la relación entre madre e hija era estrecha y sin mayores tensiones.

A lo largo de los años, Thamara ha trabajado en distintas campañas publicitarias, incluyendo colaboraciones con la marca de ropa de su hermana. Pese a su crecimiento como figura pública, sus primeros intentos de llegar a la pantalla chica no fueron exitosos: en 2015, postuló para ingresar al reality Esto es Guerra Teens, aunque no logró obtener un lugar. Sin embargo, esta experiencia no la desanimó y continuó buscando oportunidades en el medio.