La conductora Magaly Medina no se quedó callada luego de que Paco Bazán mostrara su incomodidad por las imágenes difundidas de su ampay junto a Susana Alvarado, donde fueron captados besándose en un local público. Para la periodista, no existe justificación alguna para molestarse cuando un personaje público decide mostrarse cariñoso en espacios abiertos.

Magaly fue contundente al señalar que las cámaras de su programa no hacen otra cosa que reflejar lo que ocurre en la vida pública de los famosos. "Si no quieren que los vean, que vayan a un lugar privado. Es muy sencillo", expresó. Además, le recordó a Bazán que él mismo ha aprovechado en su programa los informes y ampays de Magaly TV La Firme para generar contenido. "No se puede ser tan picón", añadió.

Magaly arremete contra su ahijado: "La prensa está para mostrar lo que la gente quiere ver"

La conductora también criticó la actitud evasiva de Paco Bazán, quien no solo evitó responder las preguntas de su reportera Naty Julca, sino que incluso habría escapado por una puerta trasera del canal. "No entiendo esa desesperación por huir. Podía decir que no iba a declarar y ya está. ¿Por qué esconderse como si tuviera algo que ocultar?", cuestionó Medina.

Finalmente, Magaly minimizó el contenido del ampay y aseguró que no tenía nada de grave. "Solo era un beso. No había nada más. No entiendo el drama", dijo la popular ‘Urraca’, dejando claro que mientras los personajes públicos sigan exponiéndose en lugares abiertos, su equipo seguirá cumpliendo con su trabajo de informar y mostrar lo que ocurre.