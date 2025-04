Durante una reciente aparición en el programa Amor y Fuego, Ale Venturo fue abordada por un reportero que indagó sobre los motivos detrás de su separación con el ‘Gato’ Cuba. Aunque enfrentó preguntas insistentes, l a empresaria mantuvo la compostura y optó por no entrar en detalles sobre el tema.

Durante la entrevista, se sugirió que Ale Venturo habría invitado a Rodrigo Cuba a una conciliación, pero ella no tardó en desmentirlo tajantemente. 'No, falso', respondió con firmeza, dejando en evidencia que, por ahora, no hay espacio para una reconciliación.