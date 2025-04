Christian Domínguez: rompe su silencio tras revelarse presunta videollamada de su ex con Christian Cueva en momento clave

La polémica no suelta a Christian Cueva y a Pamela Franco. Aunque la cantante ha insistido públicamente en que no mantuvo contacto con el futbolista durante su relación con Christian Domínguez, una nueva versión lanzada por Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, ha reavivado el escándalo.

“Llegó (...) No cociné, mira lo que llegó, chicharroncito y también su chanchito al palo”, comentó la locutora en sus historias, mientras mostraba a Domínguez con la comida. Acompañó el video con un mensaje que no pasó desapercibido: “Nada se puede comparar”.

La cantante no ocultó su molestia y rechazó tajantemente esa versión: “¿Eso es el valor de la verdad? Tú a mí me cuentas algo que es un chisme y ¿yo me voy a sentar en un sitio a decirlo?”. Franco calificó de irresponsable que se mencione un tema tan delicado sin pruebas ni contexto. “Nunca hubo ni existe nada de eso”, señaló, reafirmando que esa información carece de toda veracidad.