Sergio George habló sin filtros sobre su futuro profesional junto a Yahaira Plasencia , dejando en claro el rumbo de su relación laboral. Durante su visita al set de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens no dudó en preguntarle si consideraría retomar su trabajo con la salsera. Sin rodeos, el productor respondió con total honestidad y reveló las razones detrás de su decisión.

“No, no, porque yo ya estoy haciendo otras cosas. No estoy enfocado en trabajar con artistas en estudios de grabación, estoy más enfocado en conceptos y hacer giras y cosas visuales. Ya me moví para otro lado”, sostuvo dejando en claro que tiene otras preferencias actualmente.