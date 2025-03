Yahaira Plasencia no se quedó callada. Durante una reciente entrevista, la cantante fue consultada sobre su supuesto parecido con Xiomy Kanashiro , actual pareja de Jefferson Farfán . Su respuesta no tardó en generar revuelo, dejando en claro su postura con una frase que sorprendió a todos. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo contamos.

La conductora Ethel Pozo mencionó que Jefferson Farfán ya había hecho pública su relación con Xiomy Kanashiro. Ante esto, la salsera no dudó en reaccionar con firmeza: “Qué bueno, porque ya no me van a preguntar nada de él, nada. Basta ya con ese tema”, expresó, dejando claro que no desea seguir vinculada al futbolista en los medios.