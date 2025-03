La confesión de Said la tomó por sorpresa y la dejó en una encrucijada. Según Macarena, no solo le dolió enterarse tan tarde, sino que también comenzó a cuestionarse si hubiera seguido con la relación de haberlo sabido desde el principio.

"Me quedé en shock, no entendía la situación. Me afectó porque me hubiera gustado saberlo desde el principio. Tal vez habría tomado otra decisión en ese momento", confesó.