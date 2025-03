Inicialmente, la artista había señalado que no participaría en la movilización, pero su presencia fue cuestionada por una ciudadana que la confrontó en plena protesta.

Antes de la marcha, Daniela Darcourt desató controversia al anunciar que no asistiría, argumentando que la manifestación se estaba “politizando mucho” y que, además, habría “delincuentes y caviares” infiltrados. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras recorría las calles del Centro de Lima, una ciudadana se le acercó y la cuestionó por sus declaraciones previas. “A usted la estaba buscando. Usted decía que no marchaba porque todo era político. ¿Se imagina lo que genera decir eso, siendo mujer?”, expresó la manifestante con evidente molestia.

Ante ello, la cantante respondió: “En ningún momento yo no te he dicho delincuente y asesina a ti. He hablado precisamente de las personas que están detrás del gobierno. Nos han enviado mensajes que nos van a matar, señora”.