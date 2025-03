Darinka Ramírez lanza fuerte mensaje en medio de oficialización de Farfán con Xiomy Kanashiro: "Te gusta lo corriente"

En el último episodio de ‘Enfocados’, Farfán oficializó a la bailarina demostrando que va en serio y que está mejor que nunca. “Lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, mi hermano, para que la gente no me jo** más (…) Me llegó el amor. Este 2025 es mío, mi galáctico, es este o nunca. Es tan oficial que hablé hasta con mis suegros. Me han dicho: ‘Pórtate bien, negro de mie***”, dijo entre risas.