Micheille Soifer sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su paso por ‘Combate’. La cantante confesó cuánto fue su primer sueldo en el reality y la inesperada razón por la que fue despedida. Su historia ha generado revuelo en redes sociales, ya que nadie imaginaba las condiciones en las que inició su carrera televisiva.

¿Cuánto ganaba Micheille Soifer cuando entró a ‘Combate’?

Micheille Soifer recordó en una reciente entrevista con Verónica Linares, cómo fue su llegada a ‘Combate’ y los detalles detrás de su inesperada salida. La artista reveló que, tras dejar Alma Bella, un productor cercano vio en ella el potencial para brillar en el popular reality de ATV, conducido en ese entonces por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Además, sorprendió al contar cuánto ganó en su primer sueldo y las razones que la llevaron a ser despedida.

“Cuando empezó a Combate no sabíamos cómo iba a ser. Yo conocí a una persona que fue muy importante para mi carrera, Osvaldo, y él me dijo: ‘Michi, hay un casting, un programa y me ha pedido que tú vayas. Pero tú no vas a hablar, yo voy a hablar’. Y yo: ‘Ok’. Me dijo: ‘Te vas a callar, tú no vas a hablar, déjame a mí negociar’. (En la reunión) Me senté a escuchar y los dos productores estaban negociando”, recordó sobre su entrada al programa reality.

De acuerdo a la chica reality, la jornada diaria incluía intensos entrenamientos y ensayos desde la mañana hasta la noche. Fue entonces cuando su amigo, encargado de gestionar su ingreso, solicitó un salario de 5 mil dólares mensuales. “En ese momento se me estaba cayendo la casetera. Yo dije, ¡qué!”, expresó la cantante, dejando en claro su asombro al conocer la cifra.

“En mi vida me iba a imaginar que iba a empezar a ganar eso. Me llaman y me dicen: empiezas el lunes. Yo me fui ese día a La Alicia, un restaurante de Ventanilla, a comer con toda mi familia, a celebrar. Le avisé a la vecina, al vecino, a todo el mundo que yo iba a estar en televisión”, dijo sobre el jugoso sueldo que llegó a ganar en sus inicios.

¿Cuál fue la razón por la que Michelle Soifer fue despedida?

Durante su conversación con La Linares, Micheille Soifer también reveló el motivo que la llevó a salir de ‘Combate’. La artista explicó que un altercado con Miguel Arce marcó su destino en el reality. Un enfrentamiento inesperado terminó costándole su permanencia en el programa, dejando en claro que su salida no fue por bajo rendimiento, sino por una situación fuera de control.

“Le tiré una cachetada por faltoso y la productora Marisol Crousillat me vio, pero eso fue en backstage, no fue en vivo. Lo que pasa es que habían estado insultando a Sheyla (Rojas), Yiddá (Eslava) y a mí en vivo, como no se escuchaba. Yenko. Miguel e Israel Dreyfus, los tres eran unos niños. Gritaban cosas feas (burlas). Eran crueles”, recordó sobre su razón para salir del programa.

Aunque ahora recuerda estas anécdotas con risas, en ese momento se molestó mucho por lo ocurrido y al ver que Sheyla Rojas se encontraba muy afectada, decidió ir a buscarlos para darles una cachetada, situación que la productora Marisol Crousillat vio y por la que decidió sacarla.

“Me fui a buscarlos. Lo encontré a Yenko y le di una cachetada, le dije: ‘Nunca más insultes a una mujer’. Luego, me fui a buscar al otro, porque no me bastó con la reventada de cara que le di. Fui a buscar a Miguel Arce y le tiré un cachetadón”, contó.