La polémica persigue a Pamela López tras su participación en ‘El Valor de la Verdad’. Un reciente video en el que aparece con Churrito Hinostroza ha generado controversia, pues contradice sus declaraciones en el programa de Beto Ortiz. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y señalaron que la expareja de Christian Cueva habría mentido frente a las cámaras. ¿Qué pasó? Te lo contamos aquí.

‘Instarándula’ difundió un video donde se puede ver a Pamela López compartir sonriente en un evento junto al Churrito Hinostroza , demostrando que tienen un vínculo de cercanía, pero esto no fue lo que sorprendió realmente, sino que López estaba tomando una cerveza mientras bailaba y cantaba, disfrutando con Hinostroza, amigos y la madre del exfutbolista, lo que desmentiría su afirmación en el programa donde aseguró que no consumía esta bebida alcohólica.

Como se recuerda, Pamela juró desconocer cuánto costaba una caja de cerveza o una cerveza, pues no tomaba estas bebidas. Su respuesta surge cuando esta confirma que Cueva le depositó 280 soles a Pamela Franco para tomar chelas y sobrellevar la infidelidad que había descubierto de Christian Domínguez.

"No sé cuántas cajas, no tengo idea cuánto es una caja de cerveza (...) No tomo cerveza, ¿cuánto está una cerveza?", dijo en ese entonces, algo que ahora quedaría totalmente desmentido tras las imágenes del fin de semana.