“La verdadera razón por la que me estoy yendo es efectivamente la misma razón por la cual se fue quizá Renzo Winder, se fue Marianita, se fue la Chinita King. Es exactamente la misma razón y es porque a través del tiempo me di cuenta que Carloncho es una m*** literalmente lo digo así y te lo digo en tu cara como todas las veces que me ha tocado decirte y hacerte el pare cada vez que aquí en interno has insultado, has hecho llorar a mis compañeras, te lo digo en tu cara como hombre”, fue parte del mensaje del comunicador.