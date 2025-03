Además, aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta a Pamela López: "Lo único que me enojó fue que se excusen con 'fue lo que me dijo' porque cantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues, tan sincero no es", señaló.

"Yo no tengo nada malo qué hablar de él, de Christian. Eso pasó hace más de 10 años. 'No dejes que te nieguen' jaja, no me importa, si me niega o no me niega, no me afecta en lo absoluto. (...) Yo no tengo por qué negarlo, lo que quiera decir, perfect. Hay muchas anécdotas que contar, pero imagínense, si no hablé hace 10 años, no hablaría ahora", expresó Chris Soifer.