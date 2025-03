En una reciente entrevista en ‘Paren todo’, Lucho 'Mi Barrunto' no solo respaldó a Christian Cueva ante las acusaciones de Pamela López, sino que también dejó una declaración inesperada. Sus palabras sugirieron que la esposa del futbolista podría no ser tan inocente en esta historia, abriendo la puerta a rumores sobre una posible infidelidad de su parte.

“Yo como hubiera querido que pregunten: ¿Le fuiste infiel a Christian Cueva?”, comenzó diciendo el dueño del restaurante ‘Mi Barrunto’. “¿Estuviste con él por interés? ¿Algún día lo amaste? Ahora dice que no me conoces, yo la invité a Tulum, fuimos cinco personas emparejadas, volvieron dos ¿Por qué volvieron dos? Yo también respondo”, agregó.

El reportero no dudó en preguntarle qué había pasado en el viaje a Tulum, si es que Cueva habría encontrado algunos mensajes comprometedores. “Faltó la pregunta que diga ¿Le fuiste infiel a Christian Cueva? No la pusieron, yo diría, ¿Qué pasó en Tulum? Cuando pasó un inconveniente y la señora rompió su celular”, agregó Lucho.

"El cumpleaños de mi esposa es el 21 de noviembre y el 23 es el de 'Cholo' (Cueva), y nos fuimos a Tulum a pasear. Los que estuvieron ahí vieron un conflicto que no lo originó Christian, pero él nunca quiso hablar de eso. Aparentemente le habría descubierto unos mensajes (con otro hombre), pero no podría confirmar porque no he visto nada", comentó.