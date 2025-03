¡Un nuevo escándalo sacude la farándula! Recientes revelaciones han vinculado a Patricio Parodi con Melissa Klug , asegurando que no solo Christian Cueva formó parte de su vida. La noticia ha generado gran revuelo en redes sociales y ha despertado todo tipo de especulaciones. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? Aquí te contamos los detalles.

Patricio Parodi , exintegrante de ‘Esto es Guerra’, enfrentó incómodas preguntas sobre su presunto vínculo con Melissa Klug . Durante su participación en el podcast Good Time el pasado 12 de marzo, el modelo no pudo evitar la polémica cuando salió a relucir su supuesto romance con la empresaria chalaca.

"No soporto que te creas el gran galán y hasta lo quieres serruchar a mi causa Ítalo (Valcárcel) con Melissa Klug", dijo en broma Mario Irivarren y al escuchar esto, el ex de Luciana Fuster no dudó en responder con sarcasmo: “No fue solo (Christian) Cueva, causando revuelo en el set.