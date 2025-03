En otro momento de la conversación, Marisol mencionó una posible separación de Cueva y su esposa: "Cris, me has dejado intrigada con lo que dijiste que en diciembre serás soltero" . Este mensaje indica que el futbolista habría considerado terminar su relación con Pamela López.

La relación entre ambos parecía tener tintes de coqueteo. Marisol le expresó a Cueva: "No me quiero acostumbrar mucho a hablar contigo, porque cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas ni me llamas, aunque sea escapándote un ratito". Esta declaración refleja cierto nivel de afecto y expectativa por parte de la cantante.