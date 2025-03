A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Puro Sentimiento compartió una historia junto a Carloncho, en la que deja claro que no se dejará afectar por las malas energías.

"Estoy triste, pues. No, estamos felices y contentos. Jamás nos van a borrar nuestro brillo. Todas esas malas vibras, adiós", expresó la cumbiambera.

Según Pamela López, Christian Cueva le admitió que tuvo encuentros íntimos con Melissa Klug a finales de 2017. Sin embargo, no fue hasta 2019 que decidió confrontar a la ex de Jefferson Farfán a través de un mensaje en Instagram.

"Sí, me reconoció. Yo le encaro a ella, porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella... (Chats) totalmente 'hot', le decía mi amor...", reveló la madre de los hijos del exfutbolista de Alianza Lima.