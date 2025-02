"Hoy día teníamos que presentar un auspicio, pero no lo teníamos qué hacer. Ya llamaron y dijeron que se canceló. Se nos fue", comentó la exMiss Perú. Por su parte, Gerardo expresó su molestia ante la situación: "¿Me están quitando un auspicio por decir la verdad? Qué increíble, así está el Perú", y añadió: "Si a mí me van a quitar un auspiciador por hablar lo que es, por hablar sobre la situación del país, me da igual".