Chola Chabuca regresa a las pantallas con el 'Reventonazo del Verano'

La Chola Chabuca inicia su temporada 2026 este sábado 31 de enero con el 'Reventonazo del Verano', ofreciendo humor y música para toda la familia peruana.

    Chola Chabuca regresa a las pantallas con el 'Reventonazo del Verano'
    Este nuevo ciclo arranca con el grupo Corazón Serrano y los conductores de 'Mande quien mande', con un homenaje especial a 'Los Shapis' por sus 45 años de trayectoria.
    Chola Chabuca regresa a las pantallas con el 'Reventonazo del Verano'

    La Chola Chabuca inicia este sábado 31 de enero su temporada 2026 con el 'Reventonazo del Verano', afirmando que seguirán entregando humor, diversión y mucha música para entretener a las familias peruanas.

    "Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el 'Reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor", enfaizó la Chola Chabuca.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Laura Huarcayo se equivoca en vivo y CONFUNDE a Pamela López con Pamela Franco

    Para este inicio de temporada 2026, el 'Reventonazo del verano' tendrá al grupo piurano Corazón Serrano, quienes se alistan a celebrar su aniversario. Asimismo, llegarán los conductores del programa 'Mande quien mande', integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

    Además, el 'Reventonazo del verano' rendirá un merecido homenaje a la agrupación 'Los Shapis', que con sus más de 45 años haciendo música ha conquistado el corazón de todos los peruanos.

    Por otro lado, la Chola Chabuca afirma que lanzará un nuevo reality, pues se encuentra en la búsqueda de la chica del Reventonazo y un nuevo comediante, quienes se sumarán al programa. Por ello, el casting se inicia mañana sábado desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América en Santa Beatriz.

    El 'Reventonazo del verano' inicia así su temporada 2026 este sábado 31 de enero, a las 8 de la noche por la señal de América Televisión; teniendo en sus filas a figuras ya consagradas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chola Chabuca regresa a las pantallas con el 'Reventonazo del Verano'
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

