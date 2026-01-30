Chola Chabuca regresa a las pantallas con el 'Reventonazo del Verano'

La Chola Chabuca inicia su temporada 2026 este sábado 31 de enero con el ' Reventonazo del Verano ', ofreciendo humor y música para toda la familia peruana.

Este nuevo ciclo arranca con el grupo Corazón Serrano y los conductores de 'Mande quien mande', con un homenaje especial a 'Los Shapis' por sus 45 años de trayectoria.

"Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el 'Reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor", enfaizó la Chola Chabuca.

Para este inicio de temporada 2026, el 'Reventonazo del verano' tendrá al grupo piurano Corazón Serrano, quienes se alistan a celebrar su aniversario. Asimismo, llegarán los conductores del programa 'Mande quien mande', integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

Además, el 'Reventonazo del verano' rendirá un merecido homenaje a la agrupación 'Los Shapis', que con sus más de 45 años haciendo música ha conquistado el corazón de todos los peruanos.

Por otro lado, la Chola Chabuca afirma que lanzará un nuevo reality, pues se encuentra en la búsqueda de la chica del Reventonazo y un nuevo comediante, quienes se sumarán al programa. Por ello, el casting se inicia mañana sábado desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América en Santa Beatriz.