CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

¡Gran gesto! Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM

Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa llevaron ayuda a ANIQUEM en Navidad, reafirmando su compromiso con los niños de la asociación durante 30 años de apoyo social.

    ¡Gran gesto! Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM
    El empresario, conocido como 'Brad Pizza', invita a la población a sumarse a la campaña de ayuda y descarta futuras candidaturas políticas, priorizando su labor social y empresarial.
    ¡Gran gesto! Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa apoyan a niños de ANIQUEM

    La Fundación Rústica representada por Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa llevaron ayuda a los niños de ANIQUEM (Asociación de Niños Quemados) en vísperas de Navidad, tal como lo vienen realizando desde hace 30 años y enfatizó que descarta volver a la política.

    El popular 'Brad Pizza' llegó hasta el local de ANIQUEM acompañado de su novia Aixa Sosa y la agrupación 'Doradas Orquesta' con el compromiso de llevar una alegría a cientos de niños de la asociación.

    wapa.pe

    "Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de ANIQUEM, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó", comentó 'Brad Pizza'.

    Mauricio Diez Canseco descarta la política

    A pesar de realizar estas campañas de ayuda social, el empresario Mauricio Diez Canseco descarta que vaya a postular en las próximas elecciones generales.

    "Nada con la política, eso está descartado. La última vez que lo intenté no me fue muy bien, así que prefiero ayudar desde mi trinchera. Creo que todos de alguna manera hacemos política, pero desde la empresa generamos tres mil puestos de trabajo y ayudamos en todo lo que podemos", añadió Brad Pizza.

    Desea seguir en Panamericana

    "Aún no he conversado con Susana Umbert pues mi contrato termina en marzo del próximo año. A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera", acotó el empresario.

