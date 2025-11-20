América Multimedia renueva su infraestructura y apuesta por una programación sorprendente para el 2026

Fernando Muñiz , Gerente General de América TV , resaltó la vigencia de la televisión frente al crecimiento de los medios digitales, señalando que su canal sigue alcanzando un promedio récord de 410,000 televidentes por minuto.

América Multimedia presentó el 19 de noviembre sus nuevas instalaciones con tecnología de punta, fortaleciendo su compromiso informativo y de entretenimiento para el 2026. Foto: Marco Cotrina/La República | Foto: Marco Cotrina/La República

América Multimedia presentó el 19 de noviembre sus nuevas instalaciones con tecnología de punta, fortaleciendo su compromiso informativo y de entretenimiento para el 2026. Foto: Marco Cotrina/La República | Foto: Marco Cotrina/La República

A pocas semanas de cerrar el 2025, los canales de televisión comienzan a revelar qué programas seguirán en su programación y qué novedades presentarán para el 2026. En ese contexto, América Multimedia inauguró sus modernas instalaciones el miércoles 19 de noviembre, en una ceremonia encabezada por Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América Televisión.

Con la participación de Fernando Muñiz, Renzo Reggiardo, Gustavo Mohme Seminario, Maki Miró Quesada y diversas figuras del canal, América Multimedia dio a conocer sus nuevos espacios, creados para reforzar su compromiso con la información y el entretenimiento del público peruano. Durante el evento, se resaltó la apuesta por un entorno actualizado que combina tecnología, diseño y funcionalidad.

Fernando Muñiz defiende la vigencia de la TV

En diálogo con La República, Fernando Muñiz, gerente general de América Televisión, expresó su entusiasmo por la apertura de la nueva sede. “Estamos muy contentos, este edificio es el esfuerzo del trabajo de muchas personas. Para nosotros, es nuestra nueva casa, nos da la oportunidad de poder tener tres foros completamente nuevos, con la tecnología de primer nivel. Nos tiene entusiasmados porque es llevarle al televidente una pantalla mucho más limpia y moderna”, comentó.

Muñiz también destacó que estos nuevos espacios favorecerán el trabajo periodístico. “Con las pantallas que tenemos, vamos a acompañar cualquier nota con contenido de respaldo audiovisual, eso va a hacer que sea mucho más dinámico y que sea un noticiero mucho más entretenido de ver”, añade.

El ejecutivo rechazó la idea de que la televisión esté perdiendo relevancia, como se ha sugerido en algunos pódcast. “La idea de que la gente está viendo menos la televisión no es real. La verdad es que nosotros lo hemos comprobado y hay un récord histórico de miles de personas viendo el canal. Imagínate, hay 410.000 personas por minuto viendo hoy el canal de América. ¿Cuántos estadios tendrías que llenar por minuto para que las personas estuvieran juntas viendo? Tienes para varios partidos ahí. Eso significa que la gente sigue utilizando la televisión como un modelo de referencia”.

Además, remarcó que, a diferencia de muchas propuestas digitales, la televisión continúa siendo una fuente confiable. “Todas las personas que trabajan acá en América Multimedia son personas que están 100% comprometidos con nuestro producto final que es la pantalla. La pantalla siempre la cuidamos muchísimo porque el televidente es quien realmente es nuestro consumidor, es el que decide qué canal ver y en qué momento. Y la fidelización que tenemos por parte de los televidentes de nuestra señal, obedece a que nosotros llevamos productos de buena calidad y sabemos precisamente qué es lo que necesita ver el televidente actualmente”, concluyó.

Fernando Muñiz revela las novedades para el 2026

El gerente general también adelantó que programas como ‘Esto es guerra’, ‘Al fondo hay sitio’, ‘América hoy’ y otras producciones seguirán emiténdose el próximo año. No obstante, adelantó que el magacín matutino tendrá un ‘refresh’. “Vamos a hacer cosas completamente nuevas”, prometió.

Asimismo, descartó cualquier intento de acercamiento con Gisela Valcárcel para su retorno a América Televisión y remarcó que ella es libre de regresar a Panamericana Televisión, tal como se ha comentado recientemente. “En esta industria todo el mundo es libre de ir donde más le convenga”.