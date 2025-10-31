Brad Pizza celebra Halloween junto a su novia Aixa y sus mellizos

Wapa.pe
Los pequeños Doménico y Valentina, de apenas seis meses, compartieron una linda tarde junto a su padre Mauricio Diez Canseco y Aixa.

    El empresario Mauricio Diez Canseco también se sumo a las celebraciones por Halloween con una tierna reunión junto a sus mellizos Doménico y Valentina, donde estuvieron acompañados de su novia Aixa Sosa y como se muestra en un video que compartió 'Brad Pizza' en sus redes sociales.

    El popular Brad Pizza se mostró muy feliz y emocionado de poder compartir el primer Halloween de sus 'cachorros', que apenas tienen seis meses de nacido, y que fueron concebidos junto a la cantante Daylin Curbelo.

    "Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Domémico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", señaló Diez Canseco.

    Recordemos que en abril último, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos Doménica y Valentina, tras someterse a una inseminación in vitro; y de esa manera la cantante cubana cumplió su sueño de ser madre.

    Para Brad Pizza, la llegada de sus mellizos es uno de los momentos más felices de su vida y señala que está pendiente al ciento por ciento de ellos. Actualmente, Mauricio tiene una relación amorosa con la modelo argentina Aixa Sosa, quien lleva una excelente relación con Daylin Curbelo.

