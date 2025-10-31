Brad Pizza celebra Halloween junto a su novia Aixa y sus mellizos

Los pequeños Doménico y Valentina, de apenas seis meses, compartieron una linda tarde junto a su padre Mauricio Diez Canseco y Aixa.

El empresario Mauricio Diez Canseco celebra Halloween con sus mellizos, Doménico y Valentina, en una reunión familiar junto a su novia Aixa Sosa.

El empresario Mauricio Diez Canseco también se sumo a las celebraciones por Halloween con una tierna reunión junto a sus mellizos Doménico y Valentina, donde estuvieron acompañados de su novia Aixa Sosa y como se muestra en un video que compartió 'Brad Pizza' en sus redes sociales.

El popular Brad Pizza se mostró muy feliz y emocionado de poder compartir el primer Halloween de sus 'cachorros', que apenas tienen seis meses de nacido, y que fueron concebidos junto a la cantante Daylin Curbelo.

"Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Domémico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa. Además, debo de agradecer a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde con ellos", señaló Diez Canseco.

Recordemos que en abril último, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos Doménica y Valentina, tras someterse a una inseminación in vitro; y de esa manera la cantante cubana cumplió su sueño de ser madre.