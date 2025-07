Cassandra Sánchez, esposa de Deyvis Orosco, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram tras la graduación de su hijo Milán. “Hoy Milán se graduó del nido y no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Convertirme en mamá cambió mi vida para siempre. Me hizo más fuerte, más paciente, más real y sobre todo, profundamente agradecida”, escribió, reflejando la emoción de este nuevo capítulo familiar.