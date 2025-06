‘Loco’ Vargas lanza inesperada reacción tras enterarse del divorcio de Tilsa y Jackson Mora

Juan Manuel Vargas , exfutbolista y eterno protagonista de la farándula, fue abordado durante su aparición en el All Music Fest . Aunque se creía que su presencia sería simplemente parte del show, terminó dando la nota con una reacción que desató titulares.

Todo ocurrió durante una entrevista con Radio Moda , donde le preguntaron por el mediático divorcio de Tilsa Lozano , su ex y una figura clave en una de las historias más comentadas del espectáculo peruano. ¿Qué hizo el ‘Loco’? Ni una palabra. Solo sonrió con picardía, simuló presionar un botón al estilo El valor de la verdad, y se marchó con la misma tranquilidad con la que solía patear tiros libres.

El gesto no necesitó explicación . En segundos, las redes sociales comenzaron a especular: ¿Fue indiferencia, ironía o acaso una señal de que el pasado nunca se fue del todo?

Días antes, en el programa La noche habla, Tilsa ya había adelantado su situación sentimental: “Hace dos meses estoy separada. No he hablado nada porque es un tema delicado. Uno no toma decisiones de un día para otro”, confesó.