Todo ocurrió en medio de una noche de fiesta. Nicola contó que conoció a una joven “súper guapa” en una discoteca de la ciudad. Aunque al principio dudó sobre su identidad de género, decidió seguir el momento sin cuestionamientos. “Cuando me da su Instagram veo la banderita… y no sabía si parar o seguir. Bueno, la seguí besando”, confesó entre carcajadas.

El momento fue compartido junto a sus coanfitriones Karina Torres y Rafael Cardozo , quien no tardó en agregar picante al asunto con una broma: “La chica lo engañó porque era bien bonita. La besó y después estaba en duda”, comentó entre risas.

Como era de esperarse, Karina quiso saber si hubo algo más. ¿Siguió el contacto? ¿Pasó algo después? La respuesta de Nicola fue directa y con su característico humor: “No, ella se fue. Me dijo ‘me tengo que ir’ y yo no tenía ni un peso en el bolsillo… se fue, me dejó”, recordó entre risas.