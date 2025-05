En una nueva entrega de El Baúl de la Urraca, Magaly Medina desempolvó uno de los capítulos más oscuros de su vida: su tiempo en prisión. Pero lo que más la marcó, según reveló, no fue el encierro en sí, sino las puñaladas mediáticas que, asegura, recibió de quien consideraba un colega: Beto Ortiz .

Con imágenes de archivo, la periodista mostró un tenso intercambio televisivo en el que Aldo Miyashiro intentaba frenar la avalancha de críticas de Ortiz hacia ella. “Ya se acabó el tema, no le des más luz”, le dijo. Pero Beto fue tajante: “Eso se habla fuera de cámaras”, respondió, dejando claro que su interés en seguir hablando de Magaly era imparable.

Magaly no se guardó nada. Contó que, durante los dos meses que estuvo tras las rejas, Ortiz publicó una carta abierta en su contra, aprovechando que ella no tenía cómo defenderse públicamente. “Fue despiadado, sabía que yo no podía responderle y aun así se ensañó”, sentenció, con evidente dolor.