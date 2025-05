Pareja de Dayanita cuenta el calvario que vive la actriz tras fuerte multa de Jorge Benavides

Rubio también contó que Dayanita le confesó su incomodidad dentro de ‘JB en ATV’. Aunque no quiso interferir en las decisiones laborales de su pareja, aclaró que su salida del programa obedeció a un desgaste emocional: “Me dijo que ya no se sentía cómoda, pero no me meto en sus temas de trabajo porque después dicen que es mi culpa”.