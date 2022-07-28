Ethel Pozo revela condición que heredó de su abuela y sorprende a seguidores

La hija de Gisela Valcárcel , Ethel Pozo , asombró a los usuarios al revelarles la verdad sobre su cabellera y la condición que padece desde pequeña, la cual sería heredada de su abuela.

Ethel Pozo revela lo que realmente le sucede en su cabello y por qué tiene que usar extensiones.

Ethel Pozo revela lo que realmente le sucede en su cabello y por qué tiene que usar extensiones.

La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, quien se encuentra próxima a celebrar su boda con Julián Alexander, realizó una revelación acerca de su cabello y por qué se pone siempre extensiones, lo que sorprendió a sus seguidores quienes desconocían que sufría una enfermedad. Por ello, ella quería aclarar las cosas y realizó un video en TikTok.

Ethel Pozo se cansó de que los usuarios le consulten por su poco cabello natural y les respondió a través de un video que publicó en la red social de TikTok. Aquí reveló lo que realmente le pasa desde muy pequeña.

“No, no me está faltando cabello, es que realmente nunca lo he tenido”, fue lo que comentó la hija de Gisela Valcárcel a sus seguidores. Es así que también indicó que todo el tiempo que la ven en televisión ella está con cabello largo, pero porque usa extensiones.

“Lo que ustedes ven aquí son extensiones, me las coloco siempre para el programa. (…) Se ven lindas”, explicó Ethel Pozo, además, les dijo a los usuarios que no se asusten por ello porque no le pasa nada mal, solo es una condición que tiene desde niña.

“No se preocupen, nadie se preocupe”, fue lo que les dijo, indicando después que para ella esto es normal y que ya se acostumbró a no tener mucho cabello. De esta manera, la hija de Gisela Valcárcel descartó tener una enfermedad.

“Nunca he tenido pelo, ni a los 10, ni a los 15, nunca. La herencia por parte de abuela es tener muy poco cabello y muy delgado”, comentó. Asimismo, señaló que al parecer, sus hijas también podrían haber heredado esta situación, por lo que decidió hacer algo al respecto.