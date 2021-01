"Pepillo" Origel es criticado por viajar a EE.UU para obtener vacuna contra la COVID-19

La prensa internacional está que quema luego de reportar el caso del conductor televisión mexicana, Juan José Origel, más conocido como “Pepillo”, el cual viajó hace unos días a Estados Unidos, para que le apliquen la vacuna contra la COVID-19 y no tuvo mejor idea que alardear esto en las redes sociales.

Con el titular “Anfitrión de la televisión mexicana bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna COVID”, el conocido diario estadounidense New York Post informó el caso del presentador mexicano que recibió la vacuna que aún no es aplicada “a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses”.

Según la nota periodística, que fue publicada el pasado 26 de enero, se recopilaron varios comentarios que realizaron algunos internautas que residen en Estados Unidos, los cuales no dudaron en expresar su indignación.

Por otro lado, la cadena de noticias Fox News compartió las palabras de una mujer enojada por las acciones del conductor de Televisa: “Soy mamá, tengo dos hijos, pago impuestos. He estado trabajando durante la pandemia entera y ¿resulta que los turistas reciben la vacuna? ¡Qué pena!”.

Pero esta acción del popular presentador mexicano no solo fue rebotada por medios estadounidenses, sino también europeos, ya que el Daily Mail también lo reportó con el titular: “Anfitrión de televisión, criticado por ‘egoísmo’ después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID”.

El diario británico hasta reveló que intentó ponerse en contactor con Juan José Origel para recoger sus comentarios, pero no tuvieron éxito. Además, el periódico hizo contacto con el Departamento de Salud de Florida para saber qué sucedió.

Empezó el “turismo de vacunas”

La acción del reconocido conductor de Televisa se le denomina “turismo de vacunas”, fenómeno que se ha empezado a dar entre las personas adineradas de diversas partes del mundo, como Canadá y América Latina, que viajan a Estados Unidos para recibir la dosis de inmunización.

De acuerdo a lo informado por el diario británico, ante esta acción, el estado de Florida renovó las condiciones para las personas que deseen recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y manifestó que, desde ahora, cualquier persona interesada tendrá que demostrar que es residente del país con documentación correspondiente.

Juan José “Pepillo” Origel feliz por su primera dosis

Tras haber viajado a los Estados Unidos, el periodista de espectáculos dio una entrevista a los reporteros de Ventaneando y contó cómo consiguió que le aplique la primera dosis de la vacuna.

“Yo apliqué y me mandaron. Es una aplicación que hice por correo. O sea, haz de cuenta que me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea, el viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami”, dijo el presentador de televisión.

“Llegué y la verdad me impresionó muchísimo, eh, pues no sé por qué. No me imaginé y estoy muy contento”, comentó “Pepillo”, quien además aseguró que volvería Estados Unidos para recibir la segunda dosis en 20 días.

Además, el conductor reportó no haber presentado ningún malestar tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de Moderna.