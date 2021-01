Eduardo Yáñez agrede nuevamente a un periodista

El actor mexicano Eduardo Yáñez agredió a un reportero por segunda vez. Recordemos que hace algunos años, fue duramente criticado por propinarle un golpe a un periodista.

En esta ocasión, la persona agredida fue un periodista del programa de espectáculos ‘Venga la Alegría’, quien recibió un fuerte manotazo cuando le estaba haciendo una entrevista al actor, en una rueda de prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Cómo empezó la agresión de Eduardo Yáñez al periodista?

Todo comenzó cuando el comunicador Gabriel Cuevas de ‘Venga la Alegría (TV Azteca) y Grupo Fórmula le preguntó si tuvo algo que ver con la salida de José Pablo Minor.

“La neta no me metan en sus chismes”, declaró el artista, muy fastidiado.

Al instante, Eduardo Yáñez se puso muy violento y tuvo una reacción muy descontrolada, ya que le lanzó un fuerte golpe al periodista, pidiéndole que cuide su distancia.

“Haz tu pinch* micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, dijo muy molesto Yáñez.

¿Qué dijo el periodista de ‘Venga la Alegría’?

El reportero mencionó, a través de su cuenta de Instagram que Eduardo Yáñez llegó al aeropuerto algo fastidiado:

“Ve a la prensa, con una cara de incomodidad, finalmente decide ponerse frente a las cámaras, yo le pregunté sobre el proyecto que iba a empezar con Mirada de Mujer y él me dijo que yo sabía más que él. Saben que uno como reportero tiene que leer todas las columnas”, mencionó.

“Entonces me toma él de la mano y le digo, ‘ay, me lastimas’ y me dice ‘quita tu micrófono porque no estás respetando la sana distancia’ y él ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas… Y de repente, cuando me avienta el micrófono, se los juro que dije, ‘no, tranquilo’, cuando me empuja el micrófono entra su RP (relacionista público) me dice ‘deja de incomodarlo’”, dijo.